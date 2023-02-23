Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які можуть свідчити про плани Китаю щодо постачання зброю Росії для війни проти України. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на анонімні джерела в Білому домі.

Видання повідомляє, що досі Китай поводився обережно, переважно обмежуючись купівлею у Росії нафти, однак зараз китайське керівництво роздумує над тим, чи не змінити такий підхід у відносинах із РФ.

За оцінкою розвідок США і союзників, Пекін поки що не ухвалив рішення щодо постачання зброї РФ. Зазначається, що обговорення питання публічного розкриття інформації про потенційні плани Китаю відбувається напередодні засідання Радбезу ООН, що буде присвячене роковинам російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 19 лютого державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай розглядає можливість посилення партнерства з Росією шляхом надання російським військовим «летальної підтримки». Згодом МЗС Китаю ці наміри заперечило.