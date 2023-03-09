Військова прокуратура Риму просила для Вальтера Бйота довічне ув'язнення

Військовий трибунал Риму засудив до 30 років ув'язнення офіцера ВМС Італії Вальтера Бйота, звинуваченого у шпигунстві через те, що він передав секретну інформацію і документи співробітнику посольства Росії в Італії в обмін на гроші. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на італійські ЗМІ.

Судді визнали загальні пом'якшувальні обставини.

Під час свого виступу захисник, адвокат Роберто Де Віта, заявив, що «Бйот не мав жодного шансу захистити себе.

Військова прокуратура Риму просила про довічне ув'язнення.

Під час пред'явлення обвинувачення прокурор реконструював історію, посилаючись також на фотографії, на яких Бйот фотографує екран офісного комп'ютера та низку документів своїм мобільним телефоном.

Серед 19 документів, сфотографованих ним, були секретні документи НАТО, «дуже конфіденційні і один цілком таємний».

За словами представника обвинувачення, «Бйот торгував секретними документами» і продемонстрував «високий ступінь невірності і злочинних здібностей, а також сумну корисливу вигоду».

Вальтер Бйота затримали 1 квітня 2021 року, коли він передавав секретну документацію російському військовослужбовцю. Останнього видворили з Італії, оскільки він має дипломатичний статус.

Натомість про Вальтера Бйота ЗМІ писали, що один із його дітей має серйозні проблеми зі здоров'ям і потребує постійного і дорогого догляду. Можливо, це стало причиною, з якої офіцер вирішив продавати інформацію.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post писало, що західні спецслужби знищують російську мережу шпигунів у Європі.