У Польщі за підозрою у шпигунстві було затримано громадянина Росії, який жив у країні багато років, володів кількома компаніями та займався транскордонними перевезеннями. Про це інформує TVP з посиланням на заступника міністра-координатора спецслужб Станіслава Жарина.

Як повідомляється, росіянин, якого в публікації називають «Ігор П.», є власником чотирьох компаній (трьох у Гдині та однієї в Калінінграді), які займаються транскордонними перевезеннями між Росією та Євросоюзом. Він живе у Польщі з 2003 року, а 2009 року отримав статус довгострокового резидента ЄС.

Його було затримано у квітні 2022 року на основі інформації Служби військової контррозвідки (SKW). На вимогу спецслужб, його активи та кошти пов'язаних з ним компаній було заморожено.

Спецслужби зазначають, що затриманому у встановленні корисних зв'язків допомагала участь у спільнотах, присвячених історичній реконструкції. За даними контррозвідки, підозрюваний займався збором інформації про боєздатність збройних сил Польщі та військ НАТО.

Докази, зібрані Службою військової контррозвідки та військовою поліцією, вказують, що затриманий причетний до шпигунської діяльності на користь Росії. Він був заарештований за рішенням суду та перебуває під вартою в очікуванні завершення слідства.

Зауважимо, що станом на 18 грудня в уряді Польщі заявляли, що з лютого в країні затримали вже шістьох шпигунів з РФ і Білорусі.

Крім того, 28 грудня 2022 року повідомлялося, що шпигуна, який працював на користь Росії в Службі зовнішньої розвідки Німеччини (BND), вдалося виявити завдяки інформації, отриманій від «розвідслужби однієї з дружніх країн».