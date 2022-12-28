Підозрюваного у державній зраді у лавах Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) було викрито за наведенням західної розвідки. Про це пише Spiegel.

Західна розвідка кілька тижнів тому виявила, що РФ отримала секретні дані німецької розвідки і одразу попередили про це Берлін.

Завдяки попередженню, фахівцям з безпеки BND вдалося виявити джерело витоку – Карстена Л., який працював керівником підрозділу у відділі технічної розвідки.

За своєю посадою він мав доступ до великої кількості документів з високим ступенем секретності.Крім того, за інформацією Spiegel, увагу слідства привернула ще одна людина, яка працює на Федеральну розвідувальну службу Німеччини – вона нібито відкривала на своєму робочому комп'ютері документи, які мають стосунок до розслідування.

Але слідство вважає малоймовірним, що ця особа також шпигувала на користь Росії. Більш вірогідною є версія, що підозрюваний Карстен Л. намагався використати її для відведення підозри від себе.

Нагадаємо, 21 грудня Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби країни за підозрою у державній зраді – чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Стверджується, що чоловік, який працює на Федеральну розвідувальну службу Німеччини, у 2022 році передав російській спецслужбі інформацію, отриману під час своєї професійної діяльності (про що саме йдеться – не розголошується через державну таємницю). Випадок шпигунства співробітника німецької розвідки на користь Росії – це рідкість, оскільки востаннє подібний інцидент фіксували ще у 2014 році.

Тоді був заарештований Маркус Р., який протягом кількох років шпигував на користь американських спецслужб. У 2016 році його засудили до восьми років позбавлення волі.