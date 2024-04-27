Під час нічного російського обстрілу України одна з ракет упала за 15 км від українсько-польського кордону. Про це в соцмережі Х (колишній Twitter) повідомив премʼєр-міністр Польші Дональд Туск.

«На Львівську область сьогодні впали десятки бомб і ракет. Одна із них знаходиться за 15 км від нашого кордону», – йдеться в дописі Дональда Туска.

Премʼєр Польщі також розкритикував свого попередника Матеуша Моравецького, політика опозиційної партії «Право і справедливість», який «у цей час виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті».

Вочевидь ідеться про конференцію національно-консервативних кіл CPAC (Conservative Political Action Conference) у Будапешті, на якій був присутній колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та глава кабінету президента Польщі Марчін Масталерек.

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня росіяни завдали комбінованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Під удар потрапили енергетичні об’єкти в трьох областях – Львівській, Івано-Франківській та Дніпропетровській. Силам ППО вдалось збити 21 із 34 ракет.