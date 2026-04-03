Головну роль зіграє Джеймі Белл

У сиквелі «Гострих картузів» головними героями серіалу стануть діти Томаса Шелбі. Перші деталі майбутнього проєкту оприлюднило Variety.

Назву сиквелу не розголошують, однак відомо, що в центрі сюжету буде історія позашлюбного сина Томаса – Дюка Шелбі, якого зіграє Джеймі Белл. Глядачі бачили цього персонажа у повнометражному продовженні «Гострі картузи: Безсмертний». Події у новому серіалі-сиквелі відбуватимуться через 10 років після фіналу основної історії.

«Нам неймовірно пощастило, що Джеймі Белл перебрав на себе роль старшого сина Томмі Шелбі – Дюка. Я в захваті від того, що ми анонсуємо нову еру “Гострих картузів”, переносячи історію у післявоєнний Бірмінгем початку 1950-х», – повідомив сценарист серіалу Стівен Найт.

Автори «Гострих картузів» натякають, що глядачі зможуть побачити в епізодах героїв із першої частини серіалу і, можливо, навіть самого Томаса Шелбі.

Зйомки вже стартували, але точна дата прем’єри ще не відома.