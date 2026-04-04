Наслідки атаки на Тольятті

У ніч на суботу, 4 квітня, безпілотники атакували місто Тольятті в Самарській області Росії. Під удар потрапили обʼєкти хімічної промисловості, залучені до війни проти України.

Про атаку на Тольятті заявив губернатор області Вячеслав Фєдоріщев. Він заявив про атаку на промисловість та пораненого співробітника одного з підприємств.

На відео, оприлюднених місцевими мешканцями, видно загоряння на території промзони, а також чути вибухи. З місця влучань підіймається стовп диму.

За даними OSINT-спільноти, дрони атакували два хімічних заводи, розташовані в Тольятті. Йдеться про «Тольяттікаучук» та «КуйбишевАзот», який регулярно атакують дрони.

Зазначимо, «Тольяттікаучук» – нафтохімічний завод, який спеціалізується на виробництві синтетичного каучуку. Також підприємство виробляє хімічні компоненти, необхідні для виготовлення шин та гумотехнічних виробів.

«КуйбишевАзот» виробляє азотні добрива та хімічну сировину. Це одна з провідних російських хімічних компаній, яка виготовляє аміак, карбамід і аміачну селітру, які використовуються як добрива в сільському господарстві. Додамо, завод не вперше потрапляє під атаки безпілотників – зокрема, у ніч на 30 березня в районі заводу лунали вибухи.