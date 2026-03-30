Наслідки атаки на Тольятті

У ніч на понеділок, 30 березня, десятки дронів атакували низку регіонів Росії, там лунали вибухи та зайнялися пожежі. Російська влада заявила про постраждалих та руйнування у кількох областях.

Місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи над містом Тольятті у Самарській області. Через атаку дронів в аеропорту Тольятті вводили план «Ковьор».

На фото, оприлюднених у соцмережах, видно дим, що здіймається над промисловою зоною. За даними телеграм-каналу Exilenova+, під удар міг потрапити хімічний завод «КуйбишевАзот».

Також вибухи лунали у Ростовській області. За словами губернатора області Юрія Слюсара, атака дронів на регіон тривала з вечора 29 березня. Він заявив, що над містом Таганрог та ще в шістьох районах начебто збили понад 60 безпілотників.

Місцева влада повідомила про одного загиблого та вісьмох постраждалих у Таганрозі. На оприлюднених у мережі світлинах видно загоряння на території міста. За даними Слюсара, внаслідок падіння уламків пошкоджена будівля школи 12 багатоквартирних та 27 приватних будинків, а також авто. У Неклинівському районі через падіння уламків перекрили газопостачання.

Під нічну атаку також потрапив російський Краснодар. Оперативний штаб Краснодарського краю повідомив про падіння дрона у Прикубанському окрузі міста. За даними місцевої влади, постраждала одна доросла людина та двоє дітей.

У мережі поширили відео, на якому, як стверджується, безпілотник влітає у багатоповерхівку в Краснодарі.

Вибухи також лунали у тимчасово окупованій Луганській області. Місцеві канали повідомили про атаку дронів на місто Алчевськ. За даними Exilenova+, під удар потрапили Алчевський металургійний комбінат та місцева підстанція.

У пресслужбі російського міністерства оборони заявили про збиття 102 дронів. Їх фіксували над десятьма областями Росії та над тимчасово окупованим Кримом.

На момент публікації у пресслужбі Генштабу ЗСУ не коментували нічну атаку.