Дрони СБУ знову вдарили по порту в Ленінградській області

Служба безпеки України за допомогою ударних дронів знову атакувала нафтовий термінал у порту «Усть-Луга» в Ленінградській області Росії. Про це у неділю, 29 березня, повідомили у пресслужбі СБУ.

У СБУ зазначили, що морський порт «Усть-Луга» є ключовим російським портом на Балтійському морі. Через нього росіяни здійснюють експорт нафти, зокрема, там завантажують судна тіньового флоту. За даними російського телеграм-каналу Astra, з портів «Усть-Луга» та «Приморськ» щодня експортують два мільйони барелів нафти, що становить 40% від усієї російської нафти. За даними СБУ, внаслідок удару російський порт зазнав серйозних уражень.

«СБУ спільно з Силами оборони продовжує системну роботу для зниження фінансових і логістичних можливостей ворога. Адже всі нафтові обʼєкти фактично є частиною російського ВПК та забезпечують надходження до бюджету РФ коштів, які йдуть на війну проти України. Тож спецоперації, що протидіють цьому, триватимуть і надалі. Росія заплатить високу ціну за свою агресію», – зазначив керівник СБУ Євгеній Хмара.

Губернатор Ленінградської області Алєксандр Дроздєнко підтвердив атаку на порт, внаслідок чого там виникла пожежа. Також він заявив, що російська ППО нібито перехопила 31 ударний безпілотник.

Порт «Усть-Луга» вже потрапляв під атаку в ніч на пʼятницю,27 березня, та в ніч на середу, 25 березня. Ще раніше, в ніч на понеділок, 23 березня, Сили оборони вдарили по паливному резервуару у порту «Приморськ».