Заграва після атаки БпЛА на російський Приморськ 23 березня

Сили оборони в ніч на понеділок, 23 березня, атакували Ленінградську область Росії. Під удар потрапив морський порт у Приморську. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.

Губернатор регіону Олександр Дрозденко заявив, що внаслідок атаки БпЛА у порту Приморська пошкоджено паливний резурвуар, виникло загоряння. На місці працюють рятувальники, персонал підприємства евакуювали.

Також, за його словами, один із дронів під час падіння зачепив опору лінії електропередач поблизу селища Єрмілове у Виборзькому районі. Там загорівся сухостій, пожежу ліквідовують.

Глава російського регіону нарахував понад 60 нібито збитих дронів над областю «менше, ніж за добу».

Водночас супутники NASA FIRMS зафіксували кілька осередків займання на території Приморського порту.

Пожежі у російському Приморську, зафіксовані супутниками NASA FIRMS

За даними телеграм-каналу Exilenova+, серед уражених об’єктів – термінал перевалки світлих нафтопродуктів.

«Йдеться не лише про нафтову інфраструктуру, а й про термінали перевалки світлих нафтопродуктів – бензину, дизелю та авіапального. Це вже готовий продукт із вищою доданою вартістю, тому ураження таких об’єктів б’є по найбільш прибутковій частині експорту та може впливати на забезпечення військової логістики РФ», – ідеться в повідомленні.

Зазначимо, морський порт у Приморську є одним з найбільших експортних нафтових терміналів РФ на Балтиці. Його пропускна здатність становить до 75 млн тонн нафти щороку.

У Міноборони РФ заявили, що за ніч над регіонами країни та акваторією Азовського моря нібито було збито 249 безпілотників.

Додамо, що українська сторона поки офіційно не коментувала вибухи на території Росії чи ТОТ України цієї ночі.