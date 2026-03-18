Був уражений ангар, де обслуговували літаки типу Іл-76

Українські військові 16 березня вдарили по авіабудівному заводу «Авіастар» в Ульяновській області, а 17 березня завдали удару по авіаремонтному заводу росіян у місті Стара Русса Новгородської області. Про це у середу, 18 березня, повідомив Генштаб ЗСУ.

Військові розповіли, що 16 березня під удар потрапив авіабудівний завод «Авіастар» в Ульяновській області. Підприємство входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації, яка є частиною «Ростеху». Завод спеціалізується на виробництві військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговуванні важких транспортних літаків Ан-124 «Руслан».

У результаті атаки були уражені кліматичне укриття та місця стоянки літаків. Частина повітряних суден отримала ушкодження різного ступеня.

Наступного дня, 17 березня, Сили оборони завдали удару по авіаремонтному заводу в місті Стара Русса Новгородської області. Це підприємство займається ремонтом і модернізацією літаків військово-транспортної авіації та їхніх комплектуючих. Завод має власну злітно-посадкову смугу, що дозволяє приймати важкі літаки безпосередньо на території.

Під час атаки був уражений ангар, де обслуговували літаки типу Іл-76 та Л-410.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю, 6 березня, безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України здійснили атаку на низку військових об’єктів у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, дрони уразили виробничі потужності Євпаторійського авіаремонтного заводу.