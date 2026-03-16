Стовп диму над нафтобазою у місті Лабінськ

У ніч на понеділок, 16 березня, дрони масовано атакували територію Росії. Внаслідок нічної атаки у Краснодарському краї зайнялася масштабна пожежа на місцевій нафтобазі.

Пожежа зайнялася на заводі у місті Лабінськ Краснодарського краю. У соцмережі поширили відео, на яких видно кілька стовпів диму та загоряння на території нафтобази.

За даними оперативного штабу Краснодарського краю Росії, до гасіння пожежі залучили чотири розрахунки, пожежно-рятувальні підрозділи та спеціалістів МНС. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Також під масовану дронову атаку потрапила Москва. За даними російського міністерства оборони, 53 дрони помітили у повітрі над Московською областю, 46 із них летіли на Москву. За словами міського голови Сєрґєя Собяніна, за останні дві доби ППО нібито знищила близько 250 безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на 15 березня Сили оборони атакували низку енергетичних обʼєктів у Росії та на території окупованого Криму. Внаслідок ударів виникли перебої з електропостачанням в Бєлгороді та пожежа на нафтобазі. Під удар потрапили радіолокаційні станції радіотехнічного батальйону росіян у Криму на горі Ай-Петрі.