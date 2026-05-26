Ярослава Дубневича та ще вісьмох його спільників звинувачували у розкраданні 93 млн грн «Укрзалізниці»

Вищий антикорупційний суд вдруге закрив кримінальне провадження щодо народного депутата-втікача Ярослава Дубневича та його спільників про привласнення 93 млн грн «Укрзалізниці» на підставі «правок Лозового».

Як повідомив «Центр протидії корупції», рішення ухвалили судді ВАКС Оксана Олійник, Віра Михайленко, Володимир Воронько.

Підставою стало, те що строки у справі були продовжені не слідчим суддею, а прокурором, а відповідно через це обвинувальний акт у справі був скерований поза межами строку досудового розслідування. З більш детальною мотивацією можна буде ознайомитися після оголошення повного рішення суду.

«Таким чином, "правки Лозового” перекреслюють багаторічні зусилля слідства та суду. В підсумку обвинувачені уникають відповідальності не тому, що суд визнав їх невинуватими, а лише через те, що справу направили до суду хоча б на один день пізніше завершення строку досудового розслідування», – зазначили в ЦПК.

Нагадаємо, справа про розкрадання 93 млн грн «Укрзалізниці», в якій фігурує Ярослав Дубневич та вісім його спільників, перебуває в суді з 2022 року. У вересні 2022 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання сторони захисту та закрила згадану справу через порушення термінів досудового розслідування. Але навесні 2023 року Апеляційна палата ВАКС скасувала це рішення і скерувала матеріали на новий розгляд.

Також Ярослав Дубневич є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні – як організатор схеми розкрадання природного газу на суму понад 2 млрд грн. У цій справі детективи НАБУ повідомили йому заочну підозру та оголосили в розшук. Сам Ярослав Дубневич переховується від правосуддя за кордоном.

Журналісти з’ясували, що найближчі родичі нардепа-втікача Ярослава Дубневича, зокрема, його донька та зять, отримали громадянство Аргентини.