Авіаремонтний завод атакували бійці Центру спеціальних операцій «Альфа»

У ніч на п'ятницю, 6 березня, безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України здійснили атаку на низку військових об’єктів у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили «Бабелю» джерела у спецслужбі.

В ніч на 6 березня українські дрони уразили виробничі потужності Євпаторійського авіаремонтного заводу, а також позиції російської військової техніки неподалік аеродрому «Джанкой» у районі села Пушкіне.

Попередньо відомо, що під час операції було пошкоджено або уражено кілька одиниць техніки противника. Серед них:

два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С2»,

безпілотник «Мохаджер-6», який перебував на льотному полі,

зенітну установку ЗУ-23, змонтовану на вантажівці.

Крім того, під удар потрапили два паливозаправники та наземна станція управління безпілотними апаратами «Форпост».

«Систематичні спецоперації СБУ в Криму спрямовані на знищення військової інфраструктури, яку Росія використовує для атак на Україну. Ми цілеспрямовано виводимо з ладу системи ППО, безпілотники та техніку противника, щоб зменшити його можливості прикривати свої бази і завдавати ударів по українських містах», – зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, військово-морські сили ЗСУ у четвер, 5 березня, знищили російський корабельний протичовновий вертоліт Ка-27 над акваторією Чорного моря.

Також повідомляли, що під час атаки на порт Новоросійська у ніч на 2 березня українські сили влучили у російський фрегат «Адмірал Ессен», який є носієм восьми крилатих ракет «Калібр».