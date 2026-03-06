Правоохоронці затримали військових після отримання грошей

На Львівщині поліція спільно з військовою контррозвідкою СБУ затримала двох військовослужбовців, які за 11 тис. доларів допомогли курсанту піти в СЗЧ та організовували його втечу за кордон.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини за 6 березня, двоє військовослужбовців віком 44 і 29 років за 11 тис. доларів взялися незаконно переправити через кордон іншого військовослужбовця, що передбачало його самовільне залишення військової частини.



Як попередньо встановили правоохоронці, фігуранти запропонували курсанту допомогу у втечі з військової частини з подальшим незаконним переправленням його через кордон. Вони повинні були організувати його доставку до безпечного місця в Яворівському районі, звідки він переправиться в одну з країн Європи. За свої послуги вони хотіли 11 тис. доларів.





Правоохоронці затримали зловмисників у порядку ст.208 КПК України під час отримання грошей.



Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.