Додому повернувся боєць 68 бригади Роман Григорчук (на фото зліва)

У п’ятницю, 6 березня, з російського полону в Україну повернулися 15 захисників з Львівщини. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Серед тих, хто повернувся з полону:

Андрій Тлустяк із Нового Яричева. У червні 2023 року він потрапив у полон під час виконання бойового завдання на Луганщині;

Андрій Голаєвич – житель села Рата. Вважався зниклим безвісти з грудня 2023 року, потрапив у полон в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району;

Роман Григорчук з Нового Роздолу, який боронив Україну у складі 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша;

Роман Крутяк – житель села Дуб’є Золочівського району, служив командиром стрілецького відділення. З жовтня 2023 року перебував у полоні.

За інформацією Сокальської міськради, з полону повернулися двоє мешканців громади:

Руслан Дробот – пішов добровольцем у липні 2022 року, служив в 53 окремій механізованій бригаді. 23 липня 2024 року попав у ворожий полон;

Василь Рибак – був призваний на військову службу в серпні 2023 року. На Різдво, 25 грудня 2023 року, був захоплений росіянами в полон.

Шептицька міська рада повідомила про повернення з полону

Володимира Семочка – солдата 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка. Звʼязок з військовим був втрачений у червні 2024 року. Через кілька місяців надійшла інформація про те, що під час виконання бойового завдання поблизу Красногорівки на Донеччині Володимир потрапив у ворожий полон.

Добротвірська селищна рада поінформувала про повернення з полоду

Павла Юркевича – захисника з селища Добротвір.

Нагадаємо, 6 березня у межах другого етапу обміну полоненими між Україною та Росією додому повернулись 300 українських захисників та двоє цивільних громадян. Напередодні з полону визволили 200 оборонців, серед яких 11 воїнів з Львівщини.