Росіяни скопіювали український дрон Vampire

Росіяни скопіювали український ударний гексакоптерний (має шість гвинтів) дрон Vampire та застосовують його проти військових ЗСУ на Словʼянському напрямку, що у Донецькій області. Про це у пʼятницю, 6 березня, повідомила 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада, що входить до складу 7 корпусу десантно-штурмових військ.

За словами українських військових, росіяни змінили тактику й почали застосовувати більше дронів. Таким чином окупанти хочуть відвернути увагу бійців ЗСУ, а також завадити здійснити розвідку. Разом з тим, зауважують українські десантники, росіяни вичерпали ресурс живої сили, на що вказує залучення підрозділів забезпечення до штурмових та інфільтраційних дій.

Також українські військові зауважують, що зазвичай окупанти використовують на фронті ударні дрони типу FPV, баражуючі боєприпаси типу «Ланцет» та «Молнія», але останнім часом почали застосовувати дрони, що схожі на український гексакоптерний дрон-бомбардувальник Vampire (його також називають «Баба Яга»).

«Останні декілька тижнів фіксується використання важких бомберів-гексокоптерів, які візуально дуже схожі на український «Vampire». Зенітниками Horizon Group було знищено вже 5 таких цілей, проте не виключено, що противник продовжить нарощення цих засобів», – йдеться у повідомленні українських військових.

Десантники зауважують, що попри великі втрати росіян, ситуація на Словʼянському напрямку залишається напруженою, оскільки окупанти застосовують велику кількість дронів та артилерію.

«Десантники щоденно ведуть запеклу боротьбу не допускаючи прориву ворога на даній ділянці фронту та готуються до масштабніших штурмових дій із застосуванням важкої техніки з боку росіян», – наголосили українські військові.

Зауважимо, що Vampire (або «Баба Яга») – дрон-бомбардувальник, який у 2022 році розробила українська компанія SkyFall. Безпілотник здатний здійснювати польоти на висоті 400 м, а дальність його польоту становить до 10 км. Дрон має шість гвинтів, що збільшує його вантажопідйомність та живучість. Безпілотник підходить для ураження багатьох цілей, адже здатний нести й скидати різні типи снарядів (термобаричні, кумулятивні, осколково-фугасні). Крім того, дрони Vampire можна використовувати в ночі, оскільки вони оснащені тепловізійними камерами Ціна Vampire стартує від 10 тис. доларів.

За підсумками 2025 року Vampire визнали найрезультативнішим засобом ураження на фронті. Зокрема, за допомогою цього дрона українські військові ліквідували російського полковника Ігоря Пєтрова.