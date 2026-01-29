Український дрон-бомбер «Вампір»

Український дрон-бомбер «Вампір», розроблений технологічно-оборонною компанією SkyFall та відомий під назвою «Баба Яга», за підсумками 2025 року визнали найрезультативнішим засобом ураження на фронті. Про це свідчать дані державної програми «Армія дронів.Бонус».

За результатами 2025 року «Вампір» підтвердив статус універсального бойового дрона та посів перші місця одразу в кількох ключових категоріях:

став найрезультативнішим засобом ураження на полі бою,

став лідером за знищенням особового складу противника,

очолив рейтинг серед коптерів-бомберів.

Крім того, «Вампір» став найзатребуванішим бомбером у Сил безпеки та оборони України за кількістю замовлень на платформі Brave1 Market.

Загалом бомбери уже виконали понад 2,5 млн бойових місій та завдали противнику втрат на десятки мільярдів доларів. Їх використовують для знищення переднього краю та укріплених позицій ворога, бойової техніки й живої сили. Окрім ударних завдань, «Вампір» застосовують для дистанційного мінування та логістики – доставки води, їжі, медикаментів і спорядження підрозділам на передовій.

Загалом у межах програми «Армія дронів.Бонус» у 2025 році Сили безпеки та оборони України уразили:

майже 820 тис. ворожих цілей,

понад 240 тис. окупантів,

62 тис. одиниць легкої техніки,

29 тис. одиниць важкої техніки,

32 тис. ударних і розвідувальних безпілотників.

Нагадаємо, за 2025 рік далекобійні дрони спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України уразили далекобійними дронами пʼять російських військових аеродромів. Загалом СБУ уразила 15 авіабортів та боєприпасів загальною вартістю 1 млрд доларів.