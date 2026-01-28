Дрони СБУ уразили пʼять аеродромів росіян

За 2025 рік далекобійні дрони спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України уразили далекобійними дронами пʼять російських військових аеродромів. Загалом СБУ уразила 15 авіабортів та боєприпасів загальною вартістю 1 млрд доларів, повідомили у пресслужбі СБУ у середу, 28 січня.

СБУ показала відео з моментами уражень російських військових аеродромів. На кадрах видно ураження винищувачів, транспортних літаків та вертольотів.

За даними СБУ, за минулий рік далекобійні дрони уразили 15 одиниць авіатехніки, зокрема:

11 винищувачів і бомбардувальників: Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МіГ-31;

три гелікоптери: Мі-28, Мі-26, Мі-8;

транспортний літак: Ан-26.

«Разом із технікою на аеродромах згоріли склади з боєприпасами та пальним. Таким чином, “Альфа” СБУ завдавала збитків ворогу на понад 1 млрд доларів США», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, у грудні 2025 року СБУ повідомила про ураження російського підводного човна класу 636.3 «Варшавянка». Разом із ним спецпризначенці уразили протичовновий літак Іл-38Н, який коштує 24 млн доларів.