СБУ уразила російський протичовновий літак Іл-38

Служба безпеки України повідомила нові деталі спецоперації у порту «Новоросійськ». Перед підривом субмарини спецслужба уразила морський літак-розвідник Іл-38Н. Про це у вівторок, 23 грудня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Як зазначила СБУ, щоб уразити російський підводний човен, що розташовувався у порту «Новоросійськ», необхідно було вивести з ладу протичовновий літак Іл-38Н, щоб той не завадив удару.

Іл-38Н базувався на авіабазі Єйськ (Краснодарський край), для його знешкодження спецслужба застосувала дрон із бойовою частиною надземного підриву, оснащеною двома тисячами уражаючих елементів, спрямованих донизу.

«Підрив відбувся безпосередньо над відсіком з основним обладнанням і радарами, а також пошкодив двигун», – йдеться у повідомленні СБУ.

СБУ оприлюднила відео спецоперації, зауваживши, що кадри свідчать про «реальний рівень захищеності ворожих стратегічних об’єктів», що суттєво відрізняється від публічних заяв Росії.

Іл-38 – протичовновий літак, що надійшов на озброєння радянської армії у 1969 році. Літак призначений для пошуку та знищення підводних човнів, для морської розвідки, пошуково-рятувальних операцій, встановлення мінних загороджень. Крім того, Іл-38 здатний нести тактичну ядерну зброю. Загалом у СРСР було збудовано 65 таких літаків, орієнтовна вартість Іл-38 становить 24 млн доларів.

Нагадаємо, 15 грудня 2025 року СБУ повідомила про перше успішне ураження російського підводного човна класу 636.3 «Варшавянка». Субмарина вартістю 400 млн доларів розміщувалась у порту «Новоросійськ».