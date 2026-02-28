Місце знахідки обгородили, приїхали вибухотехніки

Вранці, 28 лютого, у Львові на вулиці Володимира Великого виявили бойову гранату. Її помітила двірничка і повідомила у відповідні служби. Про небезпечну знахідку розповів міський голова Андрій Садовий.

Він уточнив, що підозрілий предмет лежав біля контейнерного майданчика. Територію обгородили. Вибухотехніки, які приїхали на місце, підтвердили, що це справжня граната.

Директора ЛКП «Магістральне» Юрій Спринь уточнив, що 61-річна двірничка, пані Оля, помітила підозрілий предмет близько 7 години ранку.

«В горнятку лежала вибухівка поруч з контейнерами для сміття. Я мав сигнальну стрічку в машині, ми загородили місце довкола по периметру. Я подзвонив на „102“ і поліція дуже швидко приїхала. І потім виявилось, що це дійсно бойова граната. Після теракту [22 лютого в центрі Львова – ред.] я зі своїми працівниками провів нараду і наголосив, щоб вони були уважні й обережні. Якщо вони бачать, щось підозріле, щоб повідомляли мене, дільничого чи поліцію», – розповів Юрій Спринь.

Боєприпас лежав у чашці (фото поліції)

Вибухотехніки привели знахідку в безпечний стан та скерували на експертизу. У поліції повідомили, що за попередніми висновками, це бойова ручна оборонна граната із запалом іноземного походження. Правоохоронці проводять слідчі дії і встановлюють причетних.

«Це той випадок, коли уважність і відповідальність рятують життя. Під час війни немає абсолютно безпечних місць», – наголосив міський голова Львова.

Нагадаємо, у Львові 22 лютого стався теракт внаслідок спрацювання вибухівки, яку заклали у смітник.