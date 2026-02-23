Ліцей, де ймовірно стався вибух під час показу демонстративних боєприпасів

В одному з ліцеїв Дніпра у понеділок, 23 лютого, стався вибух під час демонстрації учням боєприпасів. Унаслідок інциденту травмовано двох дітей. Про це повідомила місцева поліція.

У дописі йдеться, що про надзвичайну подію правоохоронці дізналися з повідомлень у соцмережах. На місце виїхала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Вони зафіксували обставини події та провели першочергову перевірку. За попередніми даними, під час показу демонстративних боєприпасів стався вибух і задимлення. У результаті постраждали двоє неповнолітніх. Попередньо, діти отримали легкі тілесні ушкодження.

Місцева жителька Анна, син якої навчається у цьому ліцеї, розповіла «Суспільному», що вибух пролунав під час занять. За її словами, у момент інциденту в місті тривала повітряна тривога, тому учні перебували в укритті в підвалі, у старшокласників тоді тривав урок. Жінка зазначила, що її син почув вибух, однак не постраждав. Частину дітей батьки забрали до лікарні через біль у вухах.

Нагадаємо, 22 лютого у селі Мала Кужелівка Дунаєвецької громади внаслідок вибуху в будинку загинув 10-річний хлопчик, його 45-річна мати отримала травми. За попередніми даними, дитина гралася гранатою.