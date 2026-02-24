Юрій Феліпенко загинув 15 червня 2025 року

Повномасштабна війна Росії проти України згуртувала українців навколо захисту державності. Зброю до рук взяли не лише військові та добровольці, а й актори, чиї обличчя глядачі звикли бачити на сцені та екрані. Пам’яті тих, хто загинув, ZAXID.NET розповідає про митців, які загинули у боях за Україну, назавжди зігравши свою головну роль в історії держави.

Павло Лі

Народився 10 липня 1988 року в Євпаторії. Багато знімався у кіно та рекламі, грав у театрі «Колесо», був актором дубляжу, учасником багатьох музичних талант-шоу, телеведучим. Від початку війни Павло Лі став волонтером та загинув в Ірпені 6 березня 2022 року. Глядачам він запам’ятається ролями у фільмах «Штольня» (2006), «Тіні незабутих предків» (2013) і «Правило бою» (2017).

Євген Світличний

Народився в Кривому Розі у 1993 році. Як актор у 2021 році він втілив образ Карася у фільмі Олега Сенцова «Носоріг». Під час російського вторгнення в Україну служив у складі 1-ї окремої штурмової роти («Гонор») 1-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі» імені Героя України Дмитра Коцюбайла. Загинув 19 липня 2023 року у важкому стрілецькому бою під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку.

У 2025 році актор Олександр Рудинський, фільм якого «Камінь, ножиці, папір» отримав премію BAFTA, присвятив цю нагороду Євгену Світличному, який загинув за п’ять днів до зйомок.

Василь Кухарський

Народився у Радомишлі на Житомирщині. З 2008 року був актором Київського академічного драматичного театру на Подолі. Знявся у десятках фільмів та серіалів, зокрема, в стрічці «Максим Оса та золото Песиголовця», де зіграв головну роль. Із перших днів повномасштабної війни Василь Кухарський мобілізувався до ЗСУ. У вересні 2023 року він отримав поранення і помер 7 грудня в лікарні. Йому було 42 роки.

Андрій Павленко

Актор та режисер-документаліст захищав Україну у ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. До війни він зіграв у 69 фільмах і серіалах. Зокрема, він знявся в таких стрічках як «Жіночий лікар», «Лист очікування», «Дев’ять життів Нестора Махна», «Пристрасті за Чапаєм», «Перевертень у погонах», «Фото на документи», «Сашка», «1941» та інших. Загинув 10 грудня 2023 року.

Яків Ткаченко

Народився в Дніпрі й до 2001 року працював у місцевих театрах. Першу роль в кіно отримав ще в 2003 році, а з 2016 року активно знімався в художніх фільмах та серіалах. У 2018 році його номінували на українську національну кінопремію «Золота дзиґа» як найкращого актора другого плану за роль Славіка у фільмі «Припутні» Аркадія Непиталюка. Також він відомий глядачам за ролями у стрічках «Червоний», «Безславні кріпаки», «Ціна правди», «Довбуш», «Перевізниця». Від початку війни служив у теробороні Дніпра, у 2024 році підписав контракт із 3-ю ОШБр. Загинув 10 грудня 2024 року.

Максим Неліпа

Телеведучий і актор пішов на війну у березні 2022 року. Він обіймав посаду командира розвідувального взводу у структурі командування Сухопутних військ ЗСУ. За словами самого Неліпи, він виконував бойові завдання біля Бахмута на Донеччині. Загинув 15 травня 2025 року у віці 48 років. Глядачі його знали як незмінного ведучого програм «Хто там?», «Підйом», «Погода», «Програй мільйон» та «Народна зірка». Згодом як актор приєднався до «Дизель Шоу» та знімався у епізодичних ролях у серіалах.

Юрій Феліпенко

Актор долучився до Збройних сил України у квітні 2024 року. Він захищав Україну у складі БпАК «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Загинув 15 червня 2025 року. Юрій Феліпенко родом із Запоріжжя, з 2016 року грав у театрі та кіно, займався дубляжем закордонних фільмів. Він зіграв у детективному серіалі «Повернення Мухтара-9», а справжню популярність актору принесли головні ролі у серіалах «Колір пристрасті» та «Обіцянка Богу», «Відділ 44» та «Що робить твоя дружина».

Іван Кононенко

Він пішов на війну добровольцем навесні 2022 року. У 2023 році отримав важке поранення, а після реабілітації працював у територіальному центрі комплектування. Згодом він знову повернувся на війну й 25 листопада 2024 року у районі населеного пункту Нижній Клин Курської області зник безвісти. 9 грудня його поховали в Києві. До війни він працював у кіноіндустрії та спортивному середовищі. Зіграв у стрічках «Пекельна Хоругва, або Козацьке Різдво», «Слуга народу», «Кріпосна», «Перші ластівки», «Скажене весілля», «Київ вдень та вночі», «Слідчі».