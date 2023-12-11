На фронті загинув актор та режисер-документаліст Андрій Павленко. Він захищав Україну у лавах ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. Про загибель чоловіка повідомила у неділю, 10 грудня, його дружина Дарія Орєхова.

«Війна нікого не шкодує...війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Андрія Павленко… Я буду дуже сумувати за тобою коханий...», – написала Дарія Орєхова.

Жінка також повідомила, що дату прощання з Андрієм вона напише пізніше. У Андрія Павленко залишилось двоє дітей.

«Друг, талановитий актор, режисер-документаліст, військовослужбовець Збройних Сил України, люблячий батько та справжній патріот України. Це жахливе потрясіння для всіх, хто його знав», – написав актор Дикого театру Олесь Каціон.

У фільмографії Павленка 69 робіт у різних фільмах і серіалах. Він знявся в таких стрічках як «Жіночий лікар», «Лист очікування», «Дев’ять життів Нестора Махна», «Пристрасті за Чапаєм», «Перевертень у погонах», «Фото на документи», «Сашка», «1941» та інших, зазначає «Суспільне Культура».