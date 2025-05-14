Максим Неліпа долучився до ЗСУ у березні 2022 року

На війні загинув колишній телеведучий та актор 48-річний Максим Неліпа. Про це повідомила його дружина Тамара, передає «Дзеркало тижня».

За словами дружини військового, він загинув під час виконання бойового завдання у понеділок, 12 травня. Жінка зазначила, що наразі не має подробиць щодо обставин загибелі, оскільки триває слідство.

«У мене немає слів і сліз. Мої співчуття нашим дітям, мої найглибші співчуття мамі Максіка, рідним і друзям! Співчуваю собі та всім нам! Це нестерпна втрата, з якою тепер доведеться якось жити. Будь проклята, війна!», – написала Тамара Неліпа.

Максим Неліпа був актором «Дизель Шоу»

Біографія Максима Неліпи

Максим Неліпа народився у Києві 16 жовтня 1976 року. Здобув вищу освіту у Київському політехнічному інституті. Чоловік був капітаном команди «Ковбої політеху» у КВК.

Максим Неліпа з 2004 року працював на телебаченні. Зокрема, він був ведучим програм «Хто там?», «Підйом», «Погода», «Програй мільйон» та «Народна зірка». Також Максим Неліпа брав участь у шоу «Танці з зірками». Згодом чоловік приєднався до «Дизель Шоу».

Шоумен долучився до Збройних сил України у березні 2022 року. Він обіймав посаду командира розвідувального взводу у структурі командування Сухопутних військ ЗСУ. За словами самого Неліпи, він виконував бойові завдання біля Бахмута на Донеччині.

У січні 2025 року Максим Неліпа розповідав, що отримав поранення, внаслідок якого його госпіталізували до відділення щелепно-лицьової хірургії у лікарні імені Іллі Мечникова, що у Дніпрі. Був одружений, має двох дітей – сина і доньку.