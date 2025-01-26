Станіслав Притула з перших днів повномасштабної війни захищав Україну

40-річний Станіслав Притула з перших днів повномасштабної війни захищав Україну на передовій. Він загинув у бою 22 січня. Про це у неділю, 26 січня, повідомили його дружина Лариса Титаренко та підтвердило Державне агентство України з питань кіно.

«Я принесла вам біль. Стас загинув. Пробачте – ті, хто знав його і любив. Кожного дня цієї війни – й у 2014, і три нескінченні останні роки, – я виймала з грудей своє серце й міцно стискала його в долоні», – написала дружина Станіслава.

У Держкіно зазначили, що Станіслав був глибоко небайдужим до того, що відбувається у світі.

«Він був чуйним, відданим своїй справі та глибоко небайдужим до того, що відбувається у світі. Ми висловлюємо щиру вдячність за його багаторічну плодову працю, самовідданість і незмінну підтримку українського кінематографа. З перших днів війни він став на захист рідної країни, віддавши своє життя заради її майбутнього», – зазначили у дописі.

Станіслав Притула народився 30 квітня 1984 року в Києві. Він працював у Держкіно, згодом був начальником відділу кіно в компанії FAMILY Production.