Костянтин Жук загинув у Вовчанську в травні 2024 року

Під час бою у Вовчанську на Харківщині загинув командир штурмової групи Головного управління розвідки Міністерства оборони Костянтин Жук. 68-річний полковник був також президентом Національної асоціації мотоциклістів України та співзасновником київського «Пласту». Про це 22 січня повідомили спецпідрозділ ГУР МО «Братство», речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов та історик Юрій Юзич.

Костянтин Жук на позивний «Нельсон» загинув у Вовчанську ще в травні 2024 року, прикриваючи відхід побратимів. Утім, про втрату полковника через певні причини повідомили лише зараз.

За даними історика Юрія Юзича, Костянтин Жук народився в місті Сміла на Черкащині 21 травня 1955 року. Здобув три вищі освіти у Харкові, Одесі та Києві.

До 1992 року Жук служив в радянській армії на командних посадах, зокрема був командиром окремого батальйону. У 1992 році продовжив кар’єру військового у Збройних силах України. У 2004 році Костянтин Жук пішов у запас. Упродовж 20 років він організовував військові вишколи для молоді. Сприяв проведенню щорічного військового табору «Легіон» та був членом пластового куреня «Орден Залізної Остроги».

У «Пласті» Костянтин Жук мав прізвисько «Полковник» (Фото Facebook Юрія Юзича)

У 2014 – 2015 році Жук очолював посаду командира батальйону спецпризначення «Гарпун» в складі МВС, згодом – контрдиверсійну групу в складі СБУ. До початку повномасштабної агресії Костянтин Жук був активним байкером на псевдо «Полк».

Андрій Ковальов розповів, що коли почалась повномасштабна війна, Жук «був вже непризовного віку і жоден підрозділ його не брав». Тому він вирішив сформувати добровольче формування територіальної громади «Вільна Україна» при 112-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ.

«Направду під час оборони Києва, це було одне з найдієвіших і найбоєздатніших ДФТГ», – зазначив речник Генштабу.

Після цього «Нельсону» все ж таки вдалось долучитись до лав спецпідрозділу ГУР МО «Братство». Зокрема, він керував кількома підрозділами із залучення іноземних добровольців. Брав участь в управлінні обороною острова Зміїний.