Дмитру Масловському, який загинув 17 листопада 2024 року біля Трудового на Донеччині, було 30 років

Батальйон «Карпатська Січ» оприлюднив ім’я та фото військового, який загинув у рукопашному бою з якутом на Донеччині. Криваве відео цього бою облетіло мережу. Загиблим є 30-річний воїн Дмитро Масловський.

«Ім’я Масловського Дмитра Олеговича, позивний «Кобра», назавжди увійшло в історію боротьби українського народу. Його подвиг – це символ відваги, самопожертви й нескореного духу», – повідомила «Карпатська Січ».

На початку січня 2025 року російські пропагандисти поширювали кривавий ролик, де під час рукопашного бою з якутом у населеному пункті Трудове на Донеччині загинув український військовий.

На відео український боєць йшов до приватного будинку з автоматом, у якийсь момент із будівлі лунає автоматна черга. Назустріч йому з'являється російський штурмовик, між ними розпочинається рукопашний бій. Наприкінці відео український воїн визнає, що супротивник був кращим, і просить дати йому спокійно померти.

Обережно, відео +18!

Відомо, що Дмитру Масловському, який загинув 17 листопада 2024 року біля Трудового на Донеччині, було 30 років. Родом він з Любашівської громади Одещини.

49-й окремий штурмовий батальйон «Карпатська Січ» імені Олега Куцина – український добровольчий підрозділ Сухопутних військ Збройних сил України.