Дмитру Масловському, який загинув 17 листопада 2024 року біля Трудового на Донеччині, було 30 років

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України старшому солдату Дмитру Масловському, який загинув у рукопашному бою з якутом. Відповідний указ за 16 січня оприлюднили на сайті Офісу президента.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Масловському Дмитру Олеговичу – старшому солдату (посмертно)», – вказано в указі.

30-річний військовий Дмитро Масловський родом з Одещини. Він загинув під час рукопашного бою з якутом біля Трудового на Донеччині у листопаді 2024 року. Військовий проходив службу у 71 окремій єгерській бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Останній бій Дмитра, бій на Донеччині, бачили мільйони українців. Взірцева хоробрість нашого хлопця. Україна завжди памʼятатиме цю хоробрість. Передав «Золоту Зірку» Героя України мамі нашого воїна», – повідомив Володимир Зеленський.