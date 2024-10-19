Воїн загинув на Покровському напрямку, 18 жовтня 2024 року

На війні загинув молодший сержант 29-річний Віктор «Саба» Стельмах. Його вважали одним з найкращих операторів БпЛА 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша. Про втрату бійця повідомили на сторінці бригади та командир «Саби» Андрій Оністрат.

Віктор Стельмах загинув 18 вересня, виконуючи бойове завдання на Покровському напрямку. Як розповів Андрій Оністрат, герой прийшов на війну пішки з Рівненської області. «Саба» був одним зі співзасновників підрозділу БпЛА «Шершні Довбуша».

Віктор «Саба» Стельмах разом з командиром роти ударних БпЛА 68-ї ОЄБр Андрієм Оністратом (Фото Андрія Оністрата)

«Він навчив величезну кількість пілотів. Він був найкращим пілотом, дійсно. Ми вдвох ходили на десятки успішних завдань. У нього була справжня спрага до війни. Це був хоробрий патріот. По справжньому хоробрий! Він особисто знищив більш як 500 росіян», – зазначив в дописі командир роти ударних БпЛА 68-ї ОЄБр Андрій Оністрат.

У серпні 2023 року «Саба» став головним героєм репортажу видання «Українська правда» з лінії Купʼянськ-Лиман. Тоді його 68 бригада успішно відбивала наступ росіян з боку Луганської області.

Додамо, Віктор «Саба» Стельмах був кавалером «Золотого хреста». Почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ вручають воїнам за успішне виконання бойових завдань, високі показники у бойовій підготовці тощо.