Василь Особа служив у Нацгвардії

На війні загинув 35-річний зять вбитої мовознавиці і політикині Ірини Фаріон Василь Особа. Про це повідомив політик Олег Тягнибок і вдова загиблого Софія Семчишин.

«У бою з окупантами на Сіверському напрямку загинув український воїн, патріот, наш побратим, боєць Легіону Свободи, мінометник, старший солдат Василь Особа. Василь захищав Україну у 4-му батальйоні “Сила Свободи” бригади швидкого реагування НГУ “Рубіж” і віддав життя за державу», – написав 6 жовтня у Facebook Олег Тягнибок.

Цю інформацію підтвердила і дружина загиблого Софія Семчишин, опублікувавши сімейну світину. Подружжя виховувало двох дітей.

Василь Особа та Софія Семчишин виховували двох дітей (фото з Facebook)

Нагадаємо, Ірину Фаріон вбили пострілом в голову 19 липня біля її будинку у Львові. Поховали мовознавицю та політикиню на Личаківському кладовищі. Після похорону її дочці призначили державну охорону.