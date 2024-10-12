Софія Семчишин із дітьми тримають фото загиблого Василя Особи

У п’ятницю та суботу, 11 та 12 жовтня, у Львові попрощались із загиблим на фронті військовим Василем Особою – він був зятем вбитої мовознавиці та політикині Ірини Фаріон. Нацгвардійця поховали на Марсовому полі (Личаківське кладовище).

35-річний військовий Василь Особа загинув на фронті 6 жовтня 2024 року. Він був чоловіком Софії Семчишин – доньки мовознавиці Ірини Фаріон, яку вбили пострілом в голову 19 липня біля її будинку у Львові.

Фото Романа Балука для ЛМР та зі сторінки Андрія Садового

Василь Особа родом із міста Добромиль на Львівщині. Львівська міськрада, розповідаючи про загиблого військового, повідомила, що батьки Василя Особи з дитинства заклали дві основні опори в житті – любов до Бога та України, що стали основними орієнтирами його шляху.

Із 2009 року Василь Особа долучився до ВО «Свобода», він брав активну участь у Мовному майдані 2012 року у Львові та Києві, у щорічних смолоскипних маршах з нагоди Дня народження голови Проводу ОУН Степана Бандери, у щорічних маршах у столиці до річниці Української повстанської армії та Дня захисників і захисниць України. Він був учасником Революції Гідности 2013-2014 років у Києві.

«За словами рідних, Василь був не лише воїном, а людиною ідеї, патріотом, націоналістом. Його життя – приклад того, як треба боротися за свою землю. Він чудово розумів, що не тільки збройний спротив, а, головне, внутрішня ментальна відокремленість від чужого забезпечить нам справжню незалежність», – йдеться у повідомленні ЛМР.

Із січня 2022 року Василь Особа розпочав військову підготовку, він служив у лавах 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії України. Загинув 6 жовтня 2024 року у бою із загарбником. У Василя Особи залишилися дружина Софія Семчишин та двоє маленьких дітей.