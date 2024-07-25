18-річного мешканця Дніпра затримали у четвер, 25 липня

Одразу кілька розслідувальних медіасайтів ідентифікували підозрюваного у вбивстві громадської та політичної діячки Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний мешканець Дніпра В’ячеслав Зінченко. Він грав у місцевій футбольній команді при ДЮСШ та заочно навчався у Дніпровському державному університеті внутрішніх справ.

У повідомленні «Слідство Інфо» зазначається, що 18-річний В’ячеслав Зінченко навчався у Дніпровській гімназії №62. Станом на 2023 рік він грав у дніпровській футбольній команді, що діє при місцевій ДЮСШ. У червні 2024 року брав участь у турнірі «Пульс» в складі команди «Юніори». Директор дніпровської МДЮСШ Віталій Федотов повідомив журналістам, що Вʼячеслав Зінченко грав у команді лише один рік і прийшов до них з «Інтеру».

За даними NGL.media, у 2023 році він вступив на заочну форму навчання у Дніпровський державний університет внутрішніх справ на факультет права. Журналісти також зʼясували, що В'ячеслав Зінченко підписаний в Telegram на декілька груп неонациського спрямування, такі як WLM_EU_UKRAINE. WLM (White Lives Matters).

Журналісти «Телебачення Торонто» повідомили, що Вʼячеслав Зінченко підписаний також і на російські ультраправі пабліки, де він залишав антисемітські та расистські коментарі. В січні 2024 року згадував про російське неонацистське угрупування NS/WP (National-Socialism / White Power), яке напередодні взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон.

У коментарі «Радіо Свобода» батько підозрюваного повідомив, що він служить, а сина давно не бачив, але про його затримання дізнався від дружини.

«Я на фронті зараз, сина особисто давно не бачив, спілкувалися регулярно телефоном, – зазначив чоловік. – Мені дружина сьогодні зателефонувала, сказала, що відбулося затримання сина. Чи затримання, чи арешт – тут же теж не зрозуміло. Не все так «гладко» було: дружину тримали поза помешканням, забрали техніку, скрутили сина. Мотивів для убивства Фаріон не було, він не мав ніяких українофобських поглядів, він патріот. Навпаки: він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська, займався футболом», – сказав батько Вʼячеслава Зінченка.

Нагадаємо, 19 липня на вул. Масарика у Львові невідомий вистрілив у політичну і громадську діячку, 60-річну мовознавицю Ірину Фаріон. За кілька годин від вогнепального поранення вона померла в лікарні. Поліція кваліфікувала злочин як умисне вбивство.

Після замаху в мережі почали поширювати фото молодого чоловіка у панамці й темних окулярах, який, зі слів сусідів, упродовж тижня щодня на кілька годин приходив до будинку, в якому жила Ірина Фаріон. Пізніше поліція підтвердила, що саме цей чоловік є основним підозрюваним у вбивстві та оголосила його у розшук.

25 липня правоохоронці затримали хлопця в Дніпрі в його помешканні. У прокуратурі повідомили, що хлопець тричі змінював помешкання у Львові, а також змінював ходу і рухи. Його вдалось вистежити завдяки камерам спостереження. Невдовзі його доправлять до Львова, де суд обере йому запобіжний захід. Слідство готує йому підозру в умисному вбивстві.

Ірина Фаріон народилася 29 квітня 1964 року у Львові. Вона була мовознавицею, професоркою Національного університету «Львівська політехніка», політикинею – членкинею політради ВО «Свобода», двічі – депутаткою Львівської облради від ВО «Свобода», після цього – народною депутаткою України VII скликання (2012-2014 року).