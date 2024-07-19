60-річна політикиня госпіталізована у важкому стані в міську лікарню

У п’ятницю, 19 липня, у Львові близько 19:30 скоїли замах на Ірину Фаріон. Це сталося біля її будинку на вулиці Масарика (бічна проспекту Чорновола).

Як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел, Ірину Фаріон госпіталізували в критичному стані в Лікарню святого Пантелеймона Першого медобʼєднання Львова на вул. Миколайчука приблизно о 19:40 із вогнепальним пораненням у голову. Вона перебуває у відділенні невідкладної медичної допомоги.

Ірину Фаріон забрали в лікарню (фото Типовий Львів)

Інформацію про замах на Ірину Фаріон підтвердила речниця ВО «Свобода» Христина Равлюк. Пізніше у поліції Львівської області також підтвердили цю інформацію.

«О 19:30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу. Правоохоронці встановили особу пораненої, 60-річної львівʼянки. Їі було госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови», – ідеться в повідомленні поліції.

У лікарні повідомили ZAXID.NET, що постраждала перебуває у важкому стані в реанімації. З огляду на лікарську таємницю детальнішу інформацію про її стан поки що не розголошують.

У Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція, до якої задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення місця перебування та затримання стрільця.

Президент Володимир Зеленський о21:00 написав у своєму Telegram-каналі, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають йому про розшуку нападника на Ірину Фаріон.

«Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину. Будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність», – написав президент.

Ірина Фаріон народилася 29 квітня 1964 року у Львові. Вона мовознавиця – професорка Національного університету «Львівська політехніка», політикиня – членкиня політради ВО «Свобода», народна депутатка України VII скликання (2012 – 2014 року), двічі була депутаткою Львівської облради від ВО «Свобода».

Ірина Фаріон також неодноразово робила скандальні заяви, зокрема, про «Пласт», про окупацію і руйнування Маріуполя росіянами тощо.

Восени 2023 року Ірина Фаріон зробила скандальну заяву про українську мову та російськомовних військових ЗСУ. Також вона опублікувала у своєму Telegram-каналі лист підтримки від студента із тимчасово окупованого Сімферополя Максима Глєбова, де було видно особисті дані хлопця. За кілька днів представники окупаційної влади затримали студента.

Після цього СБУ відкрила справу проти Ірини Фаріон за чотирма статтями Кримінального кодексу. Наслідком стало звільнення мовознавиці із «Львівської політехніки», але нещодавно суд поновив її на посаді. Отриману за вимушені прогули зарплату Ірина Фаріон витратила на дрони для ЗСУ.

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