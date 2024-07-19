Лікарі прокоментували стан Ірини Фаріон після замаху
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Стан Ірини Фаріон прокоментувала керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Наталія Матолінець
Керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець розповіла про стан Ірини Фаріон після замаху на неї.
«Стан – критичний. Глибока мозкова кома. Штучна вентиляція легень», – сказала лікарка.
Ірині Фаріон зробили повну томографію всього тіла і забрали в операційну для проведення первинної хірургічної обробки рани голови. Після цього постраждала перебуває на лікуванні, лікарю борються за її життя.
У лікарні також уточнили, що видалили всі кісткові фрагменти з вогнепальної рани, ушили її. Проте стан Ірини Фаріон нестабільний, у неї ниткоподібний пульс, артеріальний тиск не визначається. Кулю видалити неможливо, оскільки вона в глибинних структурах мозку.
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До теми
У Львові вчинили замах на Ірину Фаріон ZAXID.NET