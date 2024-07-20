Ірина Фаріон померла у лікарні внаслідок вогнепального поранення в голову

Відому громадську діячку та політикиню Ірину Фаріон, яка померла 19 липня після вогнепального поранення у голову, поховають у понеділок, 22 липня, на Личаківському кладовищі. Про дату проведення парастасу та похорону повідомила її донька Софія Семчишин.

За даними доньки Ірини Фаріон, парастас розпочнеться в неділю, 21 липня, о 19:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, що на вул. Театральній, 11, у Львові. Попрощатися із мовознавицею можна буде до 22:00 в храмі.

Чин похорону розпочнеться в понеділок, 22 липня, о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховають Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї (поле № 22, неподалік могили Володимира Івасюка).

«Сумуємо невимовно. Ти для нас – наше життя… Ми будемо робити все, щоб втілити Твою ідею у життя і щоб Ти побачила Україну Твоєї мрії: українську, сильну, наступальну, Україну-переможця! Любимо!», – написала Софія Семчишин.

Як повідомляв ZAXID.NET, у п’ятницю, 19 липня, у Львові близько 19:30 невідовий вистрілив Ірині Фаріон у голову біля її будинку на вулиці Масарика (бічна проспекту Чорновола). Ірину Фаріон госпіталізували в критичному стані в Лікарню святого Пантелеймона. Лікарі зробили їй операцію і перевели в реанімацію, повідомила керівниця анестезіологічного відділення лікарні Наталія Матолінець. Проте медикам не вдалося врятувати потерпілу і о 23:20 19 липня вони констатували смерть 60-річної Ірини Фаріон.

Поліція оголосила про проведення спеціальної операції із затримання нападника. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Президент Володимир Зеленський повідомив, що затримання нападника контролюють особисто голова МВС Ігор Клименко та керівник СБУ Василь Малюк.