Поліція розшукує вбивцю громадської діячки

Громадська діячка і політикиня Ірина Фаріон померла у Львові у п’ятницю, 19 липня, о 23:20 після вчинення на неї замаху. Про це повідомили у пресслужбі лікарні Першого територіального медичного об’єднання, куди потерпілу госпіталізували із вогнепальним пораненням голови ввечері у п’ятницю.

Керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець повідомила, що попри зусилля медиків врятувати Ірину Фаріон не вдалось.

Нагадаємо, близько 19:30 невідомий вистрілив Ірині Фаріон у голову біля її будинку на вул. Масарика у Львові. До лікарні вона поступила у критичному стані. Поліція області розпочала спецоперацію із затримання нападника.

Міський голова Львова Андрій Садовий висловив співчуття з приводу смерті Ірини Фаріон.

«Це дуже страшно і жахливо. Я завжди кажу, що в Україні більше немає безпечного місця. Але щоб таке зухвале, нагле вбивство. Вбивцю треба знайти! Дякую правоохоронним органам, які активно працюють над цим. Замовник також має бути відомим і нести повну відповідальність», – сказав Андрій Садовий.

Ірина Фаріон народилася 29 квітня 1964 року у Львові. Вона була мовознавицею – професоркою Національного університету «Львівська політехніка», політикинею – членкинею політради ВО «Свобода», двічі – депутаткою Львівської облради від ВО «Свобода», після цього – народною депутаткою України VII скликання (2012-2014 року),

Упродовж 2013-2019 років Ірина Фаріон вела заснований нею телепроєкт «Велич особистості» на парламентському каналі «Рада». Його метою була популяризація знань про знакові постаті української історії, культури, політики. Усього вийшло 160 програм.

Також Ірина Фаріон була засновницею та авторкою телевізійного проєкту «Ген українців» (2019-2023) на львівському телеканалі НТА. Окрім того, вона вела два YouTube-канали Iryna Farion та Студія Фаріон, де вела проєкти «ПротиАнглізм», «ПолітОгляд» та «Курси з культури української мови».

Ірина Фаріон також неодноразово робила скандальні заяви, зокрема, про «Пласт», про окупацію і руйнування Маріуполя росіянами тощо.

Восени 2023 року Ірина Фаріон зробила скандальну заяву про українську мову та російськомовних військових ЗСУ. Також вона опублікувала у своєму Telegram-каналі лист підтримки від студента із тимчасово окупованого Сімферополя Максима Глєбова, де було видно особисті дані хлопця. За кілька днів представники окупаційної влади затримали студента.

Після цього СБУ відкрила справу проти Ірини Фаріон за чотирма статтями Кримінального кодексу. Наслідком стало звільнення мовознавиці із «Львівської політехніки», але нещодавно суд поновив її на посаді. Отриману за вимушені прогули зарплату Ірина Фаріон витратила на дрони для ЗСУ.