Ірина Фаріон біля входу в головний корпус Львівської політехніки

Ірина Фаріон повернулася на викладацьку роботу у Львівську політехніку після того, як її поновив на посаді апеляційний суд. Про це професорка кафедри української мови повідомила на своїй сторінці у Facebook ввечері 10 червня.

«Шановне панство! Правда – то штука колюча і красива, як троянда. Боротьба за Правду – це ядро життя. І ми з вами це ядро штовхали впродовж пів року з усіх сил – і перемогли!», – написала Ірина Фаріон.

Ірина Фаріон оприлюднила наказ ректора Львівської політехніки Юрія Бобала про поновлення її на посаді, який датується 7 червня.

Наказ ректора про поновлення на посаді професорки Ірини Фаріон

Водночас вона подякувала за підтримку своїй кафедрі, депутатам, адвокатові та всім однодумцям.

«Дякую студентам з усієї України, що, на відміну, від дикунів з матюками в руках під Політехнікою у листопаді 2023 року, засвідчили свою гідність і поставу. Не менше дякую ворогам, недругам і мовчазним спостерігачам, бо вони зробили нас у стократ сильнішими. Далі буде. Замовників слід виявити і покарати», – наголосила Ірина Фаріон.

Нагадаємо, Львівський апеляційний суд 29 травня скасував рішення суду першої інстанції та поновив мовознавицю Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Львівської політехніки. Відповідно до рішення суду, Львівська політехніка має виплатити на користь Ірини Фаріон середній заробіток за час вимушеного прогулу майже 124 тис. грн.

СБУ відкрила справу проти Ірини Фаріон за чотирма статтями Кримінального кодексу. Приводом для розслідування правоохоронців стали висловлювання мовознавиці про російськомовних військових ЗСУ та розголошення персональних даних студента з Криму, який написав їй листа. Після цього Ірину Фаріон звільнили з Львівської політехніки. Галицький районний суд міста Львова в лютому 2023 року відмовив у задоволенні позову мовознавиці та визнав накази ректора про її звільнення законними.