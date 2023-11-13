У понеділок, 13 листопада, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, як Ірина Фаріон здала ФСБ українського студента в Криму.

Ще не встигли влягтися емоції після відмови Ірини Фаріон визнати українцями наших російськомовних військових, як горезвісна «орлиця» з розгону влетіла у стовп нового скандалу. Найгірше, що цього разу від вчинків і заяв публічної націоналістки зі Львова постраждав юнак з Керчі з проукраїнськими поглядами. Ірина Фаріон фактично здала цього хлопця кримському ФСБ.

Як виникла така ситуація? Фактично, вона стала продовженням вульгарної і шкідливої заяви Ірини Фаріон про наших російськомовних військових, яка прозвучала в ефірі ведучої Яніни Соколової. На мою думку, Соколова навмисно спровокувала скандал, адже передбачити відповідь «свободівки» було нескладно. Фактично, ведуча зіштовхнула Фаріон з військовими «Азову». Одіозна політикиня не добираючи слів заявила, що не вважає російськомовних захисників українцями і патріотами, а ще назвала їх «збродом».

Далі Фаріон отримала хвилю негативних реакцій від суспільства і українських військових. Зокрема, екс-командир полку «Азов», майор ЗСУ, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін у відповідь на її слова наголосив, що Фаріон «ніхто не давав права відкривати рота у бік бійців "Азову" чи будь-якого другого підрозділу української армії». Фаріон перейшла на істерику та образи в бік опонентів. Мабуть, для самоутвердження вона днями поширювала в своєму Telegram-каналі коментарі і листи прихильників. Серед них був і лист студента української філології з Криму Максима Глєбова. Хлопець написав, що чекає Збройні сили України в рідній Керчі. Він також зізнався, що не хоче чути від українських воїнів «мову окупації», тому дякує Ірина Фаріон за її позицію.

Фаріон же опублікувала лист Максима Глєбова, не приховавши його особисті дані. Отож ФСБшникам було дуже легко знайти студента української філології Максима Глєбова з Керчі. Так, в окупованому Криму в Інституті філології імені Вернадського і так званій Таврійські академії все ще зберігаються кафедри і спеціальності з вивчення української мови. Виявилось, що для багатьох українців це неймовірне відкриття. Зрозуміло, що викладання там відбувається під тиском цензури окупанта.

Російські пропагандисти вже подякували Фаріон за допомогу і «співпрацю». І хоча в коментарях під дописом Ірини Фаріон підписники просили її приховати ім’я хлопця або ж видалити допис, авторка відмовилася. На заклики користувачів Фаріон відповіла у своєму стилі різко й агресивно.

Згодом ФСБ опублікувала відео із затриманим студентом із Керчі. Ірина Фаріон на його затримання ніяк не відреагувала. Водночас на її каналі зник допис із листом студента. На відео приголомшений Максим Глєбов вимушено просить вибачення на камеру.

На ситуацію вже відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він звернувся до правоохоронних органів, щоб ті перевірили дії Ірини Фаріон. Злочином дії Фаріон назвала і постійна представниця президента у Криму Таміла Ташева. Вона пообіцяла притягнути Фаріон до відповідальності.

Схоже, що «орлиця» таки доліталася? Залишається відповісти на питання, чи свідомо Ірина Фаріон всі ці роки працювала на розкол України і допомагала ворогу.