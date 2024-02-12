Ірина Фаріон програла суд про поновлення на роботі у Львівській політехніці

Галицький районний суд міста Львова відмовив у задоволенні позову мовознавиці Ірини Фаріон до Національного університету «Львівська політехніка» про поновлення її на посаді професорки кафедри української мови. Відповідне рішення суд ухвалив 7 лютого.

Звільнена з Львівської політехніки Ірина Фаріон звернулася з позовом до університету щодо визнання протиправним та скасування наказів ректора про звільнення її з посади професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук та поновлення її на роботі. У позові йшлося про скасування двох наказів ректора – від 15 листопада (коли вона була на лікарняному) та від 28 листопада (яким було внесено зміни щодо дати звільнення та вказано нову дату – з 23 листопада).

Також Ірина Фаріон вимагала стягнути з Львівської політехніки середній заробіток за весь період вимушеного прогулу та компенсувати їй всі судові витрати.

12 грудня суд відкрив провадження у справі та вирішив розглядати її за правилами спрощеного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Під час розгляду справи суддя Віталій Стрельбицький встановив, що накази ректора Львівської політехніки про звільнення Ірини Фаріон відповідають чинному законодавству.

«Зокрема, такі накази видано уповноваженою особою, вони прийняті на підставі чинних положень законодавства за встановленою процедурою. Підстава звільнення позивача наведена у відповідних наказах, передбачена нормами чинного законодавства», – йдеться в рішенні суду.

Також суд погодився з тим, що підставою для звільнення Ірини Фаріон було вчинення нею «аморального проступку». Йдеться про її публічні висловлювання про російськомовних військових ЗСУ, сказані у програмі «Рандеву» з журналісткою Яніною Соколовою.

«За результатами розгляду цієї справи у суду не залишилось сумнівів у тому, що поведінку позивача, а саме її висловлювання, можна охарактеризувати, як аморальний проступок», – зазначається у рішенні.

У результаті суд відмовив у позові Ірини Фаріон. На це рішення ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, СБУ відкрила справу проти Ірини Фаріон за чотирма статтями Кримінального кодексу. Приводом для розслідування правоохоронців стали висловлювання мовознавиці про російськомовних військових ЗСУ та розголошення персональних даних студента з Криму, який написав їй листа. Після цього Ірину Фаріон звільнили з Львівської політехніки, вона оскаржила своє звільнення в суді.