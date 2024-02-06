Ірину Фаріон звільнили з Львівської політехніки після її висловлювань про російськомовних військових ЗСУ

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 6 лютого, з другої спроби ухвалила звернення до керівництва держави на підтримку звільненої з Львівської політехніки професорки, мовознавиці Ірини Фаріон. За проголосували 55 депутатів. На попередньому засіданні для підтримки аналогічного звернення забракло 10 голосів.

Депутати звернулися до Верховної Ради та Кабміну щодо неприпустимості переслідування захисників української мови. Звернення ініціювали однопартійці Ірини Фаріон з ВО «Свобода» на її підтримку.

«Історія ганебного цькування мовознавиці, професорки Ірини Фаріон – разючий приклад репресій проти тих, хто рішуче обстоює державний статус української мови та національний розвиток України», – йдеться у зверненні.

Тому депутати Львівської облради звернулися до Верховної Ради та Кабміну з вимогою «припинити переслідування Ірини Фаріон і вжити дієвих заходів для утвердження та розвитку державної мови» та закликали «не допустити, щоб в Українській державі карали українців за українську мову».

Нагадаємо, на засіданні 28 грудня депутати Львівської облради двічі голосували за запропонований проект, однак рішення не пройшло.

Раніше Івано-Франківська міськрада підтримала на сесії звернення до СБУ та Міністерства освіти та науки України із закликом «припинити цькування мовознавця та професора Ірини Фаріон». Дві третини депутатів міськради Івано-Франківська, а також міський голова Руслан Марцінків є однопартійцями Ірини Фаріон у ВО «Свобода».

Нагадаємо, СБУ відкрила справу проти Ірини Фаріон за чотирма статтями Кримінального кодексу. Приводом для розслідування правоохоронців стали висловлювання мовознавиці про російськомовних військових ЗСУ та розголошення персональних даних студента з Криму, який написав їй листа.

Після цього Ірину Фаріон звільнили з Львівської політехніки, вона оскаржила своє звільнення в суді.