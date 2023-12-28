Свободівці ініціювали звернення щодо Ірини Фаріон, однак більшість депутатів його не підтримала

Депутати Львівської облради на засіданні у четвер, 28 грудня, не проголосували за ініційоване свободівцями звернення до керівництва держави на підтримку звільненої з Львівської політехніки професорки, мовознавиці Ірини Фаріон. Проект внесли у порядок денний, однак для його ухвалення забракло голосів. Пітримали звернення лише 33 обранці із потрібних для ухвалення рішення 43.

Свободівці внесли на розгляд депутатів проект звернення до Верховної Ради та Кабміну про неприпустимість переслідування захисників української мови, у якому йшлося про вимогу припинити цькування їхньої однопартійки Ірини Фаріон.

«Історія ганебного цькування мовознавиці, професорки Ірини Фаріон – вражаючий приклад репресій проти тих, хто рішуче обстоює державний статус української мови та національний розвиток України. Ми вимагаємо припинити переслідування Ірини Фаріон. Не можна допустити, щоб в Українській державі карали українців за українську мову!», – йдеться в проекті, оприлюдненому на сайті облради.

Депутати двічі голосували за запропонований проект, однак рішення не пройшло.

Нагадаємо, раніше Івано-Франківська міськрада підтримала на сесії звернення до СБУ та Міністерства освіти та науки України із закликом «припинити цькування мовознавця та професора Ірини Фаріон». Дві третини депутатів міськради Івано-Франківська, а також міський голова Руслан Марцінків є однопартійцями Ірини Фаріон у ВО «Свобода».

Нагадаємо, СБУ відкрила справу проти Ірини Фаріон за чотирма статтями Кримінального кодексу. Приводом для розслідування правоохоронців стали висловлювання мовознавиці про російськомовних військових ЗСУ та розголошення персональних даних студента з Криму, який написав їй листа.

Після цього Ірину Фаріон звільнили з Львівської політехніки, вона оскаржила своє звільнення в суді.