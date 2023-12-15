Ірина Фаріон заявила, що не вважає українцями тих військових ЗСУ, які розмовляють російською мовою

Депутати Івано-Франківської міської ради 15 грудня підтримали на сесії звернення до СБУ та Міністерства освіти та науки України із закликом «припинити цькування мовознавця та професора Ірини Фаріон». Дві третини депутатів міськради Івано-Франківська, а також міський голова Руслан Марцінків представляють ВО «Свобода» – партію, членкинею якої є Ірина Фаріон.

У зверненні щодо «необхідності припинення спекуляцій, пов’язаних з українською мовою в публічному та медійному просторах України» депутати вимагають у голови СБУ Василя Малюка та міністра освіти Оксена Лісового «припинити інформаційне переслідування Ірини Фаріон».

«Сьогодні ми стурбовані тим, що довкола питання державного статусу української мови організовують провокації, очевидно маючи на меті розколоти суспільство та розхитати й без того важку ситуацію в державі. І виграє від цього тільки ворог. Таким прикладом є історія ганебного цькування мовознавця та професора Ірини Фаріон. Це випадок відвертих репресій проти тих, хто рішуче обстоює державний статус української мови та національний розвиток України. Ми вимагаємо припинити інформаційне переслідування Ірини Фаріон. Не можна допустити, щоб в Українській державі карали українців за захист української мови!», – йдеться у зверненні.

Окрім цього, депутати Івано-Франківської міськради вимагають в СБУ та Міністерства освіти та науки України вживати заходи для утвердження та розвитку державної мови, сприяти її поширенню і захисту.

Нагадаємо, 5 листопада в одному з інтерв’ю Ірина Фаріон заявила, що не вважає українцями тих військових ЗСУ, які розмовляють російською мовою, та порадила їм називати себе «рускими». Після цього кілька нардепів, а також омбудсмен Дмитро Лубінець звернулись до СБУ, а кілька сотень студентів «Львівської політехніки» вийшли на протест із вимогою звільнити Ірину Фаріон із університету.

15 листопада СБУ відкрила проти Ірини Фаріон справу за чотирма статтями Кримінального кодексу. Цього ж дня Національний університет «Львівська політехніка» звільнив її з посади доцентки кафедри української мови. Своє звільнення вона оскаржує у Галицькому районному суді Львова.

Також Ірина Фаріон потрапила в ще один скандал, опублікувавши лист від проукраїнського студента Максима Глєбова, який живе в Криму. Ірина Фаріон опублікувала його лист, не приховавши особисті дані, після чого вже наступного дня російська ФСБ викликала хлопця на допит і змусила вибачитись на камеру і відмовитись від своїх слів.