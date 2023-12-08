Ірина Фаріон вважає своє звільнення порушення трудового права

Мовознавиця і політикиня Ірина Фаріон оскаржує своє звільнення з посади доцентки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук НУ «Львівська політехніка» у Галицькому районному суді Львова. Заява Ірини Фаріон прийнята судом у четвер, 7 грудня, свідчать дані порталу Судова влада України.

Ірина Фаріон вимагає визнати незаконним та скасувати наказ про її звільнення з Львівської політехніки, а також поновити її на посаді. Справу розглядатиме суддя Віталій Стрельбицький. Дата першого засідання суду ще не призначена.

Як інформував ZAXID.NET, наказ про звільнення Ірини Фаріон з НУ «Львівська політехніка» з’явився 15 листопада. У ньому вказано, що професорку та доцентку кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук звільнили «на підставі п. 3 ст. 41 Кодексу законів про працю України – вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи, є підставою для розірвання трудового договору з працівником».

Ірина Фаріон потрапила в скандал через свої висловлювання щодо мови спілкування українських військових. 5 листопада в одному з інтерв’ю Ірина Фаріон заявила, що не вважає українцями тих військових ЗСУ, які розмовляють російською мовою, та порадила їм називати себе «рускими». Після цього кілька нардепів, а також омбудсмен Дмитро Лубінець звернулись до СБУ, а кілька сотень студентів «Львівської політехніки» вийшли на протест із вимогою звільнити Ірину Фаріон з університету. Водночас університет від заяв викладачки відмежувався.

Згодом Ірина Фаріон потрапила в ще один скандал, опублікувавши лист від проукраїнського студента Максима Глєбова, який живе в Криму. В листі він висловив підтримку мовознавиці в мовному скандалі. Ірина Фаріон опублікувала його лист, не приховавши особисті дані, після чого вже наступного дня російська ФСБ викликала хлопця на допит і змусила вибачитись на камеру і відмовитись від своїх слів.

15 листопада СБУ відкрила проти Ірини Фаріон справу за чотирма статтями Кримінального кодексу.

59-річна Ірина Фаріон була депутаткою Верховної Ради від ВО «Свобода» у 2012-2014 роках. З 1991 року працювала спершу викладачкою, а згодом професоркою кафедри української мови «Львівської політехніки».