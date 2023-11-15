Висловлювання Ірини Фаріон щодо військових та розголошення персональних даних студента з Криму стали предметом розслідування СБУ

Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки, мовознавиці Ірини Фаріон.

Як повідомили в СБУ 15 листопада, підставою для розслідування стали висловлювання Ірини Фаріон в одному з інтерв’ю про те, що вона категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. «Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом», – зазначили в СБУ.

Орім того, СБУ розслідує розголошення Іриною Фаріон персональних даних студента з Криму, який написав листа мовознавиці. «У своїх соцмережах фігурантка опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, у якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника. Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб», – додали в СБУ.

Кримінальне провадження за цими фактами відкрито за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю);

ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер);

ст. 182 (порушення недоторканості приватного життя).

Також СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звертався до СБУ, Національної поліції та Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо реагування на висловлювання Ірини Фаріон, яка назвала «очманілими» українських військовослужбовців, що розмовляють російською мовою.

НУ «Львівська політехніка», де працює Ірина Фаріон, теж відреагував на її заяви. У короткому коментарі університет відмежувався від слів своєї професорки. Після пікету студентів з вимогою звільнення Ірини Фаріон в університеті створили комісію, яка має надати свої висновки.