СБУ відкрила справу проти Ірини Фаріон за чотирма статтями Кримінального кодексу
Щодо висловлювань мовознавиці призначили психолого-лінгвістичну експертизу
Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки, мовознавиці Ірини Фаріон.
Як повідомили в СБУ 15 листопада, підставою для розслідування стали висловлювання Ірини Фаріон в одному з інтерв’ю про те, що вона категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. «Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом», – зазначили в СБУ.
Орім того, СБУ розслідує розголошення Іриною Фаріон персональних даних студента з Криму, який написав листа мовознавиці. «У своїх соцмережах фігурантка опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, у якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника. Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб», – додали в СБУ.
Кримінальне провадження за цими фактами відкрито за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
- ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю);
- ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер);
- ст. 182 (порушення недоторканості приватного життя).
Також СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон.
Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звертався до СБУ, Національної поліції та Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо реагування на висловлювання Ірини Фаріон, яка назвала «очманілими» українських військовослужбовців, що розмовляють російською мовою.
НУ «Львівська політехніка», де працює Ірина Фаріон, теж відреагував на її заяви. У короткому коментарі університет відмежувався від слів своєї професорки. Після пікету студентів з вимогою звільнення Ірини Фаріон в університеті створили комісію, яка має надати свої висновки.