Доцентка кафедри української мови Львівської політехніки Оксана Микитюк заявила, що колектив кафедри проти звільнення Ірини Фаріон

У понеділок, 20 листопада, біля Львівської політехніки відбувся мітинг на підтримку звільненої доцентки та професорки, колишньої нардепки від ВО «Свобода» Ірини Фаріон. На акцію зібралися кілька десятків людей – зокрема, її колеги з кафедри української мови, однопартійці та прихильники.

Як повідомила кореспондентка ZAXID.NET, акція відбулася біля першого корпусу Львівської політехніки. Прихильники Ірини Фаріон прийшли з плакатами «Бандера закликає вийти за Ірину Фаріон», «Ніхто не зупинить ідею, час якої настав», «Мови не знають політично упереджені, або розумово відсталі».

Доцентка кафедри української мови Оксана Микитюк заявила, що співробітники кафедри проти звільнення Ірини Фаріон.

«Ірина Фаріон вимагала в правовому полі виконувати закони України, тому що це основа нашого життя. Вона свою позицію висловила поза Львівською політехнікою, але позиція незмінна – закони мають бути для всіх. Ми проти звільнення Ірини Фаріон. Зрештою, кожен воїн у своїй присязі казав, що він зобов’язкується виконувати закони України. Ми також за виконання всіх законів України і хочемо, щоб Ірина Фаріон була разом з нами на нашій кафедрі», – сказала Оксана Микитюк, виступаючи на мітингу.

Акція на підтримку Ірини Фаріон під Львівською політехнікою зібрала кілька десятків учасників (фото ZAXID.NET та Ірини Сех)

Також на підтримку звільненої Ірини Фаріон виступили її однопартійці, зокрема, викладач Львівської політехніки та депутат Львівської облради Йосиф Ситник.

У підсумку акції її організатори зачитали звернення до Львівської політехніки з вимогою відновити Ірину Фаріон на роботі, також вимагали виконати наказ університету про створення тимчасової робочої комісії для неупередженого розслідування ситуації та публічно оприлюднити її висновки, в іншому разі погрожували висловленням недовіри ректору Юрію Бобалу.

Також вимагали розслідувати ймовірне втручання в роботу університету міністра освіти і науки Оксена Лісового та уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця та звернулися до Верховної Ради про звільнення їх з посад.

Окремим пунктом у резолюції мітингу прозвучало звернення до правоохоронців з вимогою розслідувати діяльність профспілки студентів лівого спрямування «Пряма дія» та ГО «Українські студенти за свободу», які організували студентську акцію проти Ірини Фаріон.

Нагадаємо, СБУ відкрила справу проти Ірини Фаріон за чотирма статтями Кримінального кодексу. Приводом для розслідування правоохоронців стали висловлювання мовознавиці про російськомовних військових ЗСУ та розголошення персональних даних студента з Криму, який написав їй листа.

14 листопада кілька сотень львівських студентів влаштували акцію протесту біля головного корпусу Львівської політехніки з вимогами звільнити викладачку Ірину Фаріон через згадані скандали. Заслухавши вимоги протестувальників, в університеті створили комісію, яка мала надати свої висновки до 23 листопада.

Однак вже наступного дня після студентської акції міністр освіти Оксен Лісовий та Львівська політехніка повідомили про її звільнення з університету. Після цього на підтримку Фаріон публічно висловилися кілька кафедр Львівської політехніки, зокрема, кафедра української мови, де вона працювала доценткою.