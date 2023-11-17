Львівська політехніка не коментує ситуацію зі звільненням доцентки Ірини Фаріон

Львівська політехніка прибрала з офіційних сторінок повідомлення про звільнення 59-річної професорки кафедри української мови Ірини Фаріон. Згадана інформація зникла одразу наступного дня після оприлюднення. Водночас дві кафедри університету публічно висловили незгоду з поспішним рішенням про звільнення мовознавиці. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий теж відредагував свій допис і видалив фото копії наказу про звільнення Фаріон.

Повідомлення про розірвання трудових відносин з Іриною Фаріон були оприлюднені на офіційному сайті університету та на сторінці у Facebook 15 листопада. Там йшлося про її звільнення з 16 листопада. Однак 16 листопада згадану інформацію видалили з офіційних ресурсів Львівської політехніки. Зараз сторінка із повідомленням про звільнення Фаріон на сайті політехніки доступна лише у кеші Google. В університеті відмовляються від коментарів з цього приводу.

ZAXID.NET звернувся у прес-центр Львівської політехніки. «Ми не коментуємо цієї теми», – сказала керівниця прес-центру Наталія Павлишин. Водночас вона спростувала інформацію, що в момент видачі наказу ректор політехніки Юрій Бобало перебував у відпустці.

ZAXID.NET спробував отримати коментар в самої мовознавиці Ірини Фаріон, однак вона на дзвінки не відповідала.

Копія наказу про звільнення Ірини Фаріон, яку оприлюднив міністр освіти Оксен Лісовий, але згодом видалив

Після офіційних повідомлень про звільнення з роботи мовознавиці на її підтримку висловилися працівники кафедри української мови, де Ірина Фаріон працювала доценткою, а також кафедри обчислювальної математики та програмування Львівської політехніки, де назвали рішення про звільнення поспішним, однак останнє повідомлення згодом теж видалили з сторінки кафедри у Facebook.

Про звільнення Ірини Фаріон з Львівської політехніки 15 листопада повідомив міністр освіти Оксен Лісовий. «Львівська політехніка звільнила Фаріон. Відповідний наказ вже підписано ректором», – написав міністр. Міністр оприлюднив копію наказу ректора з печатками відділу кадрів, однак згодом допис відредагував і прибрав фото документа.

Своєю чергою, Ірина Фаріон після публікації копії наказу про звільнення подякувала студентам і заявила, що буде оскаржувати звільнення в суді. «Звільнення без жодного підпису. Це щось нове у трудовому праві», – написала вона.

Варто зауважити, що на оприлюдненій відразу після повідомлення про звільнення копії наказу справді немає підпису ректора.

Нагадаємо, СБУ відкрила справу проти Ірини Фаріон за чотирма статтями Кримінального кодексу. Приводом для розслідування правоохоронців стали висловлювання мовознавиці про російськомовних військових ЗСУ та розголошення персональних даних студента з Криму, який написав їй листа.