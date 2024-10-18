Судово-медичні експерти встановлятьімена загиблих, а потім передадуть родичам для поховання

У п’ятницю, 18 жовтня, в Україну повернули тіла ще 501 загиблого захисника. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

У відомстві розповіли, що на рідну землю вдалося повернути тіло з моргу на території Російської Федерації. Також повернули 500 тіл загиблих захисників, що воювали на шести напрямках фронту, а саме:

382 тіла захисників, що загинули на Авдіївському напрямку;

56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку;

45 тіл оборонців з Мар’їнського напрямку;

шість тіл полеглих захисників на Вугледарському напрямку;

чотири тіла полеглих воїнів на Запорізькому напрямку;

сім тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку.

«Полеглих захисників повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України. Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста», – ідеться в повідомленні.

Збройні сили перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Правоохоронці та судово-медичні експерти встановлять загиблих, після чого тіла оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

Нагадаємо, 2 серпня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що в Україну повернули тіла 250 полеглих захисників.