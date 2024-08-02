Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій

У п’ятницю, 2 серпня, в Україну повернули тіла 250 полеглих захисників. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Як розповіли у відомстві, на рідну землю вдалося повернути тіла загиблих захисників з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території Росії.

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Повідомляється, що усі репатрійовані тіла та останки будуть перевезені до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

«Тіла наших Оборонців після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання», – наголосили у відомстві.

Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Нагадаємо, що 14 червня Україна повернула тіла 254 загиблих військовослужбовців.