Після ідентифікації тіла захисників передадуть родинам

За результатами репатріаційних заходів до України повернули 254 загиблих військовослужбовців. Про це у п’ятницю, 14 червня, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема, Україні вдалося повернути тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих військових на Запорізькому напрямку, четверо полеглих захисників з Луганського напрямку та четверо загиблих, тіла яких передали з моргів на території Росії.





Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до державних установ. Після того як правоохоронці та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих, тіла захисників передадуть родичам для поховання.

«Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 травня, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про повернення 212 загиблих захисників.